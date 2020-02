POL-GÜ: Falsche Polizisten am Telefon - angerufene Personen erkennen den Schwindel

Güstrow (ots) - In Güstrow, Bützow und umliegenden Ortschaften versuchen seit

dem frühen Nachmittag des 10.02.2020 Telefontrickbetrüger ihr Glück. Sie geben

sich am Telefon als Polizisten aus, die wegen einem Einbruch oder einem Überfall

in Wohnortnähe ermitteln. Die angerufenen Personen haben frühzeitig das Anliegen

erkannt, kurzerhand aufgelegt und die Polizei informiert. Das ist das richtige

Verhalten.



Die Polizei rät: Lassen Sie sich von der angezeigten Rufnummer nicht

beeinflussen. Erfragen Sie Name und Dienststelle des angeblichen Polizei- oder

Kriminalbeamten und Informieren Sie sich selbst durch einen Rückruf bei der

örtlichen Polizei oder über die Notrufnummer 110. Reden Sie mit Bekannten und

Verwandten über die vielen Gesichter des ´Enkeltricks´.



