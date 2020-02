POL-NB: Zeugenaufruf nach versuchtem Wohnungseinbruch - Drei Tatverdächtige wurden beobachtet

Neustrelitz (ots) - Am 09.02.2020 gegen 18:35 Uhr wurde den Beamten des

Polizeihauptreviers Neustrelitz ein versuchter Einbruch in eine Wohnung eines

Mehrfamilienhauses in der Hermann-Thoms-Straße in Neustrelitz gemeldet. Ein

Hinweisgeber teilte mit, dass er drei männliche Personen auf bzw. bei dem Balkon

seines Nachbarn gesehen hat. Einer der Personen auf dem Balkon versuchte, in die

Wohnung zu gelangen. Als der Bewegungsmelder der betroffenen Wohnung angegangen

ist, flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung Mühlenstraße. Ein Fenster wurde

bei dem versuchten Wohnungseinbruch beschädigt, wobei den Tatverdächtigen ein

Eindringen in die Wohnung nicht gelungen ist.



Dem Hinweisgeber sind die drei Männer schon vorher aufgefallen, als sie aus

Richtung Hohenzieritzer Straße in Richtung Mühlenstraße gegangen sind und sich

dabei auffällig nach Häusern umgeschaut haben. Zu den drei Tatverdächtigen ist

bekannt, dass zwei der Personen dunkel bekleidet und ca. 1,80 m groß waren. Die

dritte Person war hell bekleidet und trug einen glänzenden Halsschmuck.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wurden in der

Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die weitere

Angaben zu den drei Tatverdächtigen oder auch zu einem möglichen Tatfahrzeug

machen können, richten diese bitte an die Polizei in Neustrelitz unter 03981-258

224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.



In den vergangen Tagen gab es mehrere Einbrüche in Wohnungen und Häuser im

Bereich von Neubrandenburg und Umgebung. Die Ermittlungen im

Kriminalkommissariat Neubrandenburg laufen auf Hochtouren. Dabei werden mögliche

Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Einbrüchen geprüft.



Die Polizei bittet die Bevölkerung weiterhin aufmerksam zu sein und auffällige

Personen oder Beobachtungen zu melden.



