POL-GÜ: Radfahrer beim Abbiegen zu spät gesehen

Laage (LK Rostock) (ots) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am 11.02.2020, gegen

06:40 Uhr, in Kronskamp, Daimler-Benz-Allee, gekommen. Die beiden beteiligten

Fahrzeuge befuhren die Straße entgegengesetzt. Der 34jährige deutsche wollte

nach links auf das Gelände vom Fliegerhorst Laage einbiegen, da sah er den

20jährigen deutschen auf seinem Rad, der diesen Bereich gerade befuhr. Ein

Bremsen konnte den Zusammenprall nicht verhindern. Der Radfahrer wurde behandelt

und ins Krankenhaus gebracht.



