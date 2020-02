POL-HST: Fahrzeugführer eines Elektro-Scooters in Stralsund vermutlich unter Drogeneinfluss

Stralsund (ots) - Am Montag, den 10.02.2020 kontrollierten Polizeibeamte gegen

13:55 Uhr im Heinrich-Heine-Ring in Stralsund den Fahrer eines E-Scooters.



Dabei stellten sie fest, dass der 34-Jährige aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen

vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Mann sagte

gegenüber den Beamten, dass er vor kurzem Amphetamine konsumiert hatte.

Daraufhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Ein Arzt entnahm dem 34-Jährigen

eine Blutprobe. Aufgrund dieser Feststellung wurde ein

Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Verkehrsteilnehmer eingeleitet.



Außerdem führte der Rollerfahrer zur Tatzeit ein Messer bei sich, wofür kein

berechtigtes Interesse vorlag. Die Beamten beschlagnahmten das Messer und

leiteten zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des

Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.



