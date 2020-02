POL-LWL: Frau von Hund gebissen- Polizei bittet um Hinweise

Parchim (ots) - Nach einer Hundeattacke am Montag in Parchim bittet die Polizei

nun um Hinweise. In der Straße ´Am Barschseemoor´ ist am Montagnachmittag kurz

nach 16 Uhr eine 58-jährige Frau von einem Terrier mehrfach gebissen worden.

Dabei erlitt die Frau eine stark blutende Wunde an der Hand. Vorausgegangen war

die Begegnung mit einem Fahrradfahrer, der insgesamt drei Hunde mit sich führte.

Einer der Hunde, der Terrier, soll dann auf den Hund der Frau losgelaufen und

diesen dann angegriffen haben. Beim Versuch, beide Tiere zu trennen, wurde die

58-Jährige nach eigenen Angaben dann von dem Terrier des Mannes gebissen. Der

Hundehalter soll nach dem Vorfall verschwunden sein. Er soll sich weder um die

verletzte Frau gekümmert, noch seine Personalien hinterlassen haben. Die

58-Jährige hat sich nach dem Vorfall in ärztliche Behandlung begeben.

Anschließend erstattete sie Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000)

entgegen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4517169

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell