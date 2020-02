POL-HRO: Rostocker Polizei warnt vor falschen Polizisten am Telefon

Rostock (ots) - Am heutigen Vormittag kam es bereits zu mehreren Anrufen im

gesamten Stadtgebiet der Hansestadt Rostock von einem ´falschen Polizisten´



Nach bisherigen Erkenntnissen meldet sich der Anrufer bei seinen vermeitlichen

Opfern als Kriminalbeamter aus Güstrow. Dabei verwendet er manchmal den Namen

Brockmann.



Bisher ging keine Person auf den Anruf ein bzw. beendete sogar vorzeitig das

Gespräch.



Die Rostocker Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang:



- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.



- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen

Verhältnissen preis.



- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf.



- Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der

die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer

der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die

Telefonauskunft geben.



- Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen



