POL-HWI: Ergänzung zu unserer PM vom 14. Jan. 2020: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Wismar (ots) - Nach einem räuberischen Diebstahl am Abend des 13. Januar (17:55

Uhr) in einem Supermarkt in der Rudolf-Breitscheid-Straße in Wismar Wendorf (wir

berichteten: s. u. ) sucht die Wismarer Kriminalpolizei nun Zeugen, die das

Geschehen vor Ort beobachtet haben. Insbesondere werden die zwei Männer gebeten,

die die Flucht des Tatverdächtigen verhinderten, sich unter der Telefonnummer

03841/2030 zu melden.



+++Ursprungsmeldung: Festnahme nach räuberischem Diebstahl vom 14.01.2020,

11:51 Uhr



Wismar (ots) - Gestern Abend wurde die Polizei in Wismar über einen

Ladendiebstahl in Wismar Wendorf informiert. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug

ein akustischer Alarm an, als ein junger Mann dort einen Einkaufsmarkt verließ.

Entgegen der Aufforderung des Personals stehen zu bleiben, flüchtete er.

Passanten, die auf den Vorgang aufmerksam geworden waren, setzten dem

Tatverdächtigen nach und brachten den sich wehrenden 21-Jährigen bereits kurze

Zeit später zurück zum Supermarkt. Dort räumte er anschließend ein, Waren im

Wert von fast 80 EUR entwendet zu haben und gab die Sachen heraus. In der

weiteren Folge ergaben sich Hinweise auf den Besitz von Betäubungsmitteln.

Entsprechende Durchsuchungsmaßnahmen führten zur Auffindung einer geringen Menge

einer verdächtigen Substanz. In Absprach mit der Staatsanwaltschaft Schwerin

erfolgte die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen zwecks Haftprüfung. Im

Gewahrsam der Polizei beschädigte der 21-Jährige zudem eine Zelle in geringem

Umfang und beleidigte die Beamten. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren

wegen räuberischen Diebstahls, Verstoßes gegen das BtMG, Beleidigung und

Sachbeschädigung.++



