POL-HWI: Kleintransporter überschlägt sich auf der A 20

Lüdersdorf (ots) - Heute Morgen, 04:05 Uhr, kam es auf der A 20 in Höhe

Lüdersdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines

Kleintransporters leicht verletzte. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der

30-Jährige, der in Richtung Rostock unterwegs war, zuvor einen Lkw. Beim

Wiedereinscheren auf den Hauptfahrstreifen verlor er dann die Kontrolle über

sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der rechten

Fahrzeugseite zum Stillstand. Der Leichtverletzte wurde mit einem RTW in ein

Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.



