POL-NB: Entwendeter Sattelauflieger aus Neubrandenburg im brandenburgischen Parmen wieder aufgefunden

Neubrandenburg (ots) - Am 09.02.2020 in der Zeit vom 12:00 Uhr bis 21:00 Uhr

wurde von einem Tankstellengelände in der Woldegker Straße in Neubrandenburg ein

Sattelauflieger entwendet. Der Sattelauflieger mit dem Kennzeichen ROW- hatte

eine blaue Plane mit der Aufschrift ´Euro-Leasing´. Der Sattelauflieger war mit

mehr als 700 Türzargen im Wert von mehreren 10.000 Euro beladen. Die Beamten des

Polizeihauptreviers Neubrandenburg haben eine Diebstahlsanzeige aufgenommen und

den Sattelauflieger in Fahndung gesetzt. Der Sattelauflieger hat einen Wert von ca. 25.000 Euro.



Im Rahmen der Ermittlungen wurde am 10.02.2020 bekannt, dass sich der entwendete

Sattelauflieger in dem brandenburgischen 17291 Parmen befindet. Vor Ort stellten

die Kollegen der brandenburgischen Polizei fest, dass sich noch alle Türzargen

auf dem Sattelauflieger befanden. Nach der Spurensicherung vor Ort konnte der

Sattelauflieger an seinen Besitzer übergeben werden.



Die Ermittlungen wegen des Diebstahls laufen weiter im Kriminalkommissariat

Neubrandenburg. Eine mögliche Fahrtroute der Tatverdächtigen könnte von

Neubrandenburg über die B104 nach Woldegk und dann weiter über die L341 nach

Parmen oder auch über die Landstraßen über Burg Stargard und Bredenfelde nach

Parmen geführt haben. Zeugen, die den Sattelauflieger am 09.02.2020 auf der

Strecke zwischen Neubrandenburg und Parmen gesehen haben, Angaben zu der

angekoppelten Zugmaschine, dessen Fahrer oder andere sachdienliche Hinweise

geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter

0395-5582 5224.



