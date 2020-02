POL-GÜ: Radfahrer ohne Beleuchtung, aber mit 2 Promille unterwegs

Güstrow (ots) - Am 10.02.2020, gegen 21:55 Uhr, sahen die Beamten aus Güstrow

einen Radfahrer, der ohne eingeschaltete Beleuchtung in der Eisenbahnstraße

unterwegs war. Sie forderten ihn zum Anhalten auf und kontrollierten den

47jährigen deutschen. Eine Atemalkoholkontrolle wurde durchgeführt. Er war mit

2,06 Promille im öffentlichen Straßenverkehr unterwegs. Ein Anzeige wegen

Trunkenheit im Verkehr wurde aufgenommen und die Führerscheinstelle informiert.



