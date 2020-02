POL-GÜ: Ertappt - Polizei stellt Sprayer auf frischer Tat

Güstrow (ots) - Während der Streifenfahrt am 11.02.2020, gegen 01:54 Uhr, haben

die Beamten aus Güstrow in der Güstrower Eisenbahnstraße zwei verdächtige

Personen wahrgenommen. Sie hatten den Blick zur Hauswand gerichtet und es sah so

aus, als ob sie ein Graffiti sprühen. Sie wurden angesprochen und kontrolliert.

Die beiden deutschen Jugendlichen (17 und 14 Jahre), die dadurch eine

Sachbeschädigung begangen haben, stritten zunächst alles ab. Überführt hat sie

Farbe an Körper und Bekleidung sowie die Spraydosen, die bei ihnen gefunden

wurden.



