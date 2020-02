POL-NB: Drei Verletzte nach Vorfahrtsunfall

Greifswald (ots) - In Greifswald, Tolstoi/ Maxim-Gorki -Straße missachtete ein

46-jähriger deutscher Opelfahrer am 10.02.2020, gegen 15.00 Uhr die Vorfahrt

eines 72-jährigen Greifswalders, der einen PKW Dacia steuerte. Durch die

Kollision überschlug sich der PKW Dacia und kam auf dem Dach zum Liegen. Der

Opel prallte in der weiteren Folge gegen ein parkendes Fahrzeug. Die drei

deutschen Fahrzeuginsassen des Dacia (72, 66 und 9 Jahre alt) erlitten zum Teil

schwere Verletzungen und wurden deshalb in eine Greifswalder Klinik gebracht.

Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 EUR.



Im Auftrag



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



