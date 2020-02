POL-HWI: Gasleck in Lützow

Lützow (ots) - Wegen eines Gaslecks wurde die B 104 in Lützow in Höhe des

dortigen Pennymarktes weiträumig für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt.

Eine Umleitung erfolgt derzeit über Pokrent.



Der Einkaufsmarkt wurde evakuiert und ist momentan geschlossen. Ebenso erfolgte

aus Sicherheitsgründen die Evakuierung zweier in der Nähe befindlicher Häuser.



Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Schaden auf aktuell stattfindende

Schachtarbeiten zurückzuführen.



