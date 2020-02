POL-HWI: Alkoholisierte Autofahrerin versuchte sich einer Verkehrskontrolle zu entziehen

Grevesmühlen (ots) - Am vergangenen Samstag, 00:25 Uhr, fiel einer

Streifenwagenbesatzung des örtlichen Polizeireviers ein VW mit defektem

Abblendlicht im Stadtgebiet Grevesmühlens auf. Die Beamten folgten dem Fahrzeug,

um es einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Einige Straßen weiter gelang es

ihnen schließlich den VW anzuhalten. Als sie jedoch den Streifenwagen verließen

und sich auf den VW zubewegten, gab die Fahrerin Gas und floh. Die Polizisten

folgten der Flüchtigen erneut, diesmal über die L 03 auf die A 20. Dort stoppten

sie den Pkw auf dem Standstreifen. Auch jetzt ließ die 36-jährige Fahrerin die

Polizisten aussteigen, bevor sie ihre Flucht fortsetzte. Aus Sicherheitsgründen

folgte der Streifenwagen nun in großem Abstand. Nachdem die Fahrerin, die

Autobahn bei Schönberg verließ, gelang es den Beamten, sie auf der Ortsumgehung

Schönberg (B104) anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei äußerte die sie

spontan, zu viel Alkohol getrunken zu haben. Ein entsprechender Test bestätigte

ihre Aussage und zeigt einen Wert von über zwei Promille. Es folgte eine

Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme ihres Führerscheins. Die 36-jährige

Deutsche erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs.



