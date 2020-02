POL-SN: Einbrüche in Friseurgeschäft, ein Cafe und Gaststätte

Schwerin (ots) - Am vergangenen Wochenende drangen bisher unbekannte Täter in

ein Friseurgeschäft in der Arsenalstraße ein.



Nach ersten Erkenntnissen drangen der oder die Täter gewaltsam in die

Geschäftsräume ein durchwühlten diese. Entwendet wurde eine Bargeldsumme im

vierstelligen Bereich.



Ziel von Einbrechern war am vergangenen Wochenende auch ein Café in der

Wittenburger Straße. Gewaltsam drangen der oder die Täter durch ein Fenster in

die Geschäftsräume ein und entwendeten Bargeld.



Augenscheinlich ohne Beute entkamen Einbrecher, als sie in der Nacht von Freitag

zu Samstag in eine Gaststätte in der Puschkinstraße einbrachen.



Ein Tatzusammenhang der verschiedenen Einbrüche kann die Polizei nicht

ausschließen, da die Vorgehensweise in allen drei Fällen ähnlich war.



Hinweise bitte an die Polizei unter 0385/5180-1560 oder 2224



