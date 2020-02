POL-HWI: Alkoholisierter Autofahrer fährt Verkehrsschild um

Wismar (ots) - Am 09. Februar wurde die Polizei in Grevesmühlen über einen BMW

mit polnischen Kennzeichen informiert, der augenscheinlich im Bereich des

Abzweigs Naschendorf von der B 105 abgekommen war. Als die Beamten kurz darauf

am Ort des Geschehens eintrafen, fanden sie das Unfallfahrzeug, mit dem ein

Verkehrsschild umgefahren wurde, auf der Bankette verwaist vor. Auf der Suche

nach Insassen im Nahbereich trafen sie auf einen 36-jährigen polnischen

Staatsbürger. Der Mann wies einen Atemalkohol in Höhe von 1,68 Promille auf. Er

leugnete zunächst, Fahrer des verunfallten Autos gewesen zu sein. Räumte die

Fahrt jedoch ein, nachdem er sich jedoch in Widersprüche verwickelte hatte. Die

Polizisten ordneten eine Blutprobe an und stellten seinen Führerschein und

Fahrzeugschlüssel sicher. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



