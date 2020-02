POL-LWL: Fußgänger auf der Autobahn aufgegriffen- Mann wollte nach Riga

Wittenburg (ots) - Nach dem Hinweis eines besorgten Autofahrers hat die Polizei

am Montagvormittag einen Fußgänger an der BAB 24 bei Wittenburg festgestellt.

Der Mann war zu Fuß auf dem Grünstreifen neben der Standspur in Fahrtrichtung

Berlin unterwegs. Auf Anfrage teilte der 35-jährige Lette den Polizisten mit,

dass er zu Fuß nach Riga unterwegs sei. Seinen Ausführungen nach, will er den

ca. 1.100 Kilometer langen Fußmarsch in nur fünf Tagen bewältigen. Gegen dieses

Vorhaben sprach im Grunde nichts, jedoch wurde der 35-Jährige von der Autobahn

verwiesen und belehrt.



