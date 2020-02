POL-NB: Einbruch in eine Wohnung und ein Reihenhaus

Neubrandenburg (ots) - Am Wochenende ist es zu zwei Wohnungseinbruchsdiebstählen

in der Ihlenfelder Vorstadt in Neubrandenburg gekommen.



Bislang unbekannte Täter haben sich am 09.02.2020 in der Zeit von 13:00 bis

20:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss eines

Mehrfamilienhauses in der Ravensburgstraße in Neubrandenburg verschafft und im

Anschluss sämtliche Schränke in der Wohnung durchwühlt und ausgeräumt. Nach

bisherigen Erkenntnissen wurde eine geringe vierstellige Summe Bargeld sowie ein

Rucksack mit persönlichen Papieren entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens

kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, wird aber mehrere Tausend

Euro betragen.



Bei dem zweiten Einbruch haben sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum vom

07.02.2020 bis zum 09.02.2020 gewaltsam Zutritt zu einem Reihenhaus in der

Brunner Straße in Neubrandenburg verschafft und im Anschluss sämtliches Mobiliar

in allen Räumen des Reihenhauses durchsucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand

wurden eine Geldbörse sowie ein Werkzeugkoffer entwendet. Der entstandene

Schaden wird auf ca. 150 Euro geschätzt.



Während die Polizeibeamten zur Anzeigenaufnahme des zweiten Einbruches vor Ort

waren, teilten mehrere Zeugen ihre Beobachtungen mit. So wurde zum Beispiel die

entwendete Geldbörse unweit des Tatortes durch Zeugen wieder aufgefunden. Ein

anderer Zeuge teilte auffällige Personen mit, die er am Vortag beobachtet hat.

Diese zwei auffälligen Personen wurden am 08.02.2020 gegen 18:45 Uhr in einem

hellblauen Skoda Fabia mit EU-Kennzeichen in der Brunner Straße gesehen. Bei

Annäherung des Zeugen sind die Personen plötzlich weggefahren. Zuvor sollen die

beiden Personen auch bei dem naheliegenden Supermarkt in der Demminer Straße

einkaufen gewesen sein. Der Zeuge kann den Fahrer des Fahrzeugs der Marke Skoda

wie folgt beschreiben: männlich, ca. 50 Jahre alt, ca. 165cm-170cm groß,

schütteres, schwarzes und lichtes Haar. Er soll südländisch ausgesehen und eine

Brille mit goldfarbenen Rand getragen haben.



Ob es einen Zusammenhang zwischen den beschriebenen Personen und dem Einbruch in

das Reihenhaus gibt oder auch einem Zusammenhang zwischen den beiden

Einbruchsdiebstählen gibt, kann derzeit nicht gesagt werden. Mögliche

Zusammenhänger werden im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen überprüft.



In beiden Fällen waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg zur

Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die Ermittlungen wegen der

Einbruchsdiebstähle wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen.

Zeugen, die weitere Angaben zu den beiden auffälligen Personen bzw. dessen

Fahrzeug geben können oder andere sachdienliche Hinweise zu den beiden

Wohnungseinbrüchen geben können, richten diese bitte an die Polizei in

Neubrandenburg unter 0395-5582 5224.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4516227

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell