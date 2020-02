POL-HST: Zeugenaufruf zu Einbruch in einen Stralsunder Angelladen

Stralsund (ots) - Wie der Polizei am gestrigen Vormittag, dem 09.02.2020,

bekannt wurde, brachen der oder die bislang unbekannten Tatverdächtigen in der

Nacht von Samstag zu Sonntag in einen Angelladen in der Wasserstraße ein. Der

entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf mehrere Tausend Euro

geschätzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter gewaltsam

Zugang zum Objekt und durchsuchten mehrere Geschäftsräume. Dabei entwendeten der

oder die Unbekannten u.a. Bargeld und diverses Angelzubehör. Eine genaue

Auflistung, was alles entwendet wurde, muss noch abgewartet werden. Die

Ermittlungen dazu dauern noch an.



Der Kriminaldauerdienst Stralsund kam zur Spurensuche und -sicherung zum

Einsatz. Die Kriminalpolizei bittet in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der

Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, z.B. zu auffälligen

Personenbewegungen im Bereich des Angelladens in der Altstadt, wird gebeten,

sich im Polizeihauptrevier Stralsund (Tel. 03831/2890-0) zu melden. Hinweise

können auch über jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de mitgeteilt werden.



