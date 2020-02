POL-NB: 35-Jähriger gibt alkoholisiert mehrere Schüsse aus einer Schreckschusswaffe ab

Waren (ots) - Am 09.02.2020 gegen 05:40 Uhr wurden der Einsatzleitstelle des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg mehrere Schüsse in Waren gemeldet.

Verantwortlich dafür soll eine männliche Person sein, welche augenscheinlich

stark alkoholisiert auf der Straße in der Fischerstraße sitzt und mit einer

Schreckschusswaffe umherfuchtelt. Als die Beamten des Polizeihauptrevieres Waren

vor Ort eintrafen, ist es einem 25-jährigen deutschen Mann bereits gelungen, den

Tatverdächtigen zu entwaffnen und ihn bis zum Eintreffen der Beamten

festzuhalten. Aus Gründen der Eigensicherung wurde der 35-jährige deutsche

Tatverdächtige zunächst Handfesseln angelegt.



Die Beamten haben im Anschluss fünf Patronenhülsen sowie eine Schreckschusswaffe

auffinden und sicherstellen können. Die Zeugen vor Ort konnten keine

detaillierten Angaben (Zielrichtung o.ä.) zu den abgegebenen Schüssen machen.

Sie haben lediglich die Knallgeräusche wahrgenommen und sind dann

eingeschritten, um weitere Schussabgaben zu verhindern.



Zur Klärung des Sachverhaltes wurde der 35-Jährige zum Polizeihauptrevier Waren

verbracht. Da er sich ruhig und kooperativ verhielt, konnten ihm die Handfesseln

abgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung des 35-Jährigen haben die

Beamten weitere Patronen aufgefunden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest hat

einen Wert von 1,74 Promille ergeben.



Der 35-Jährige ist im Besitz eines kleinen Waffenscheines. Da er aber

alkoholisiert war und die Waffe in der Öffentlichkeit benutzte, hat er gegen das

Waffengesetz verstoßen und eine Ordnungswidrigkeit begangen. Die

Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt und an die untere Waffenbehörde des

Landkreises Mecklenburgische Seenplatte weitergeleitet.



