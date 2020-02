POL-LWL: Sturmtief Sabine- PKW prallte gegen umgestürzten Baum

Groß Laasch (ots) - Auf der Kreisstraße 39 bei Groß Laasch ist am Sonntagabend

ein PKW gegen einen umgestürzten Baum geprallt. Die 57-jährige Autofahrerin

blieb unverletzt, jedoch entstand an ihrem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von

mehreren Tausend Euro. Der PKW musste anschließend abgeschleppt werden. Die

Feuerwehr hatte den umgestürzten Baum anschließend beräumt.



