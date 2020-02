POL-HWI: Trunkenheit im Verkehr

Schönberg (ots) - Die Besatzung eines Videowagens des Autobahn- und

Verkehrspolizeireviers Metelsdorf staunte nicht schlecht, als gestern Nachmittag

ein Opel auf der B 104 bei Schönberg mit hoher Geschwindigkeit im absoluten

Überholverbot an ihnen vorbei fuhr. Sie folgten dem Fahrzeug, das mit einer

Geschwindigkeit von 140 km/h unterwegs war. Kurze Zeit später gelang es ihnen,

den Opel auf den Pendlerparkplatz gegenüber der Deponie Ihlenberg zu lotsen.

Anstatt sich der Verkehrskontrolle zu stellen, sprang der Mann aus seinem Auto

und flüchtet zu Fuß. Die Polizisten konnten ihn jedoch bereits nach wenigen

Metern stellen. Im Verlauf der folgenden Kontrolle wies der 44-jährige Fahrer

einen Atemalkohol von 1,17 Promille auf. Die Beamten leiteten ein

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein, ordneten eine Blutprobe

an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.



