POL-HST: Sturmbedingte Einsätze im Landkreis-Vorpommern Rügen

Landkreis V-R (ots) - Im Zusammenhang mit dem Sturmtief ´Sabine´ kam es von

gestern zu heute, dem 10.02.2020, zu insgesamt acht Polizeieinsätzen. Dabei

blieb es bei Sachschäden. Menschen wurden nicht verletzt.



So wurden insbesondere in den späten Abendstunden im Barther Umland sowie im

Bereich von Ribnitz-Damgarten mehrere umgestürzte Bäume und umgewehte

Verkehrszeichen gemeldet. Gegen 20:00 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 19

kurz vor Dettmannsdorf-Kölzow aus Richtung Sanitz kommend ein Verkehrsunfall.

Auf der Fahrbahn lag ein Baum quer, den eine 30-jährige Deutsche in ihrem Pkw

Skoda offenbar zu spät bemerkte. Trotz einer Gefahrenbremsung konnte die

Skoda-Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem Baum nicht verhindern. Am Pkw entstand

Sachschaden, der gegenwärtig auf 2.000 Euro geschätzt wird. Die Feuerwehr

brauchte bei diesem Einsatz nicht ausrücken. Die beiden Insassen des Skodas, die

unverletzt blieben, beräumten die Straße selbstständig, noch bevor die Beamten

des Polizeirevieres Ribnitz-Damgarten vor Ort eintrafen.



Auf der Insel Rügen führte der Orkan zu keinen sturmbedingten Polizeieinsätzen.

Auch im Stralsunder und Grimmener Bereich blieb es weitestgehend ruhig. Im

Bereich der Rostocker Chaussee in Stralsund wurde der Sicherheitsalarm bei einer

Firma gemeldet. Bei einer Rohrleitungsfirma stellten die Beamten eine offene Tür

fest, die der Sturm vermutlich aufgedrückt hatte. Die Tür konnte im Anschluss

wieder verschlossen werden. Im Bereich der Behelfsausfahrt der A20 bei Tribsees

wurden der Polizei eine umgewehte Baustellenabsperrungen mitgeteilt, die die

Kreisstraße 9 zwischen Langsdorf und Breesen blockiert. Als die Beamten

eintrafen, war die Absperrung zur Wirtschaftszufahrt für die dortige Baustelle

bereits wieder ordnungsgemäß aufgestellt worden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4515749

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell