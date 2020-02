POL-NB: Tragischer Arbeitsunfall bei Baumfällarbeiten in 17237 Kratzeburg, LK MSE

PHR Neustrelitz (ots) -



Am heutigen Tag gegen 10:25 Uhr wurde die Polizei darüber informiert,

dass es auf dem Gelände des Campingplatzes ´ Naturfreund´ in

Kratzeburg zu einem tragischen Arbeitsunfall gekommen ist.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen wurden dort

Baumpflegearbeiten durchgeführt. Aus bisher ungeklärter Ursache

kippte ein kurz zuvor abgesägter Baum (ca. 10m lang/ 45 cm Umfang)

auf einen 64-jährigen Mann.

Aufgrund der dadurch erlittenen schweren Verletzungen verstarb der

Mann noch an der Unglücksstelle. Der Kriminaldauerdienst

Neubrandenburg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen.Die

Ermittlungen dauern an.







