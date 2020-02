POL-NB: Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden

PR Friedland (ots) -



Am Sonnabend, den 08. Februar 2020 gegen 11:55 Uhr kam es auf der

B104 in der Nähe des Abzweiges nach Sponholz/ Woldegk zu einem

Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhren zwei Fahrzeuge die B

104 auf der gleichen Fahrspur in Richtung des Abzweiges Sponholz.

Eine 53- jährige Fahrzeugführerin eines VW-Transporters fuhr aus

bisher unbekannten Gründen auf den vorausfahrenden PKW Suzuki auf,

der durch einen 71jährigen Mann gefahren wurde.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich im Heck- bzw. Frontbereich

beschädigt und mussten geborgen werden. Die 53jährige

Fahrzeugführerin verletzte sich bei dem Aufprall u. a. durch das

Auslösen der Airbags und musste durch einen Rettungswagen in das

Klinikum Neubrandenburg verbracht werden. Nach weiteren medizinischen

Behandlungen konnte sie wieder entlassen werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 18.000

EUR. Unfallbedingt kam es für etwa eine Stunde zu

Verkehrsbehinderungen auf der B 104 in Fahrtrichtung

Neubrandenburg.Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.









