POL-NB: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Stralsund (LK Vorpommern-Rügen)

Stralsund (ots) -



Am 08.02.2020 gegen 16:50 Uhr ereignete sich im Frankenwall in

Stralsund auf Höhe des Kreisverkehrs zur Karl-Marx-Straße ein

Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Ein

57-jähriger Deutscher befuhr mit seinem Fahrrad den Frankenwall und

wollte diesen auf dem Radweg am genannten Kreisverkehr überqueren.

Dabei missachtete er die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt

einer 57-jährigen deutschen PKW-Führerin, woraufhin es zum

Zusammenstoß der Fahrzeuge kam. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme

stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des

Radfahrers fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53

Promille. Durch den Sturz wurde der Radfahrer leicht verletzt und

zum ambulanten Behandlung dem Stralsunder Klinikum gebracht, wo

aufgrund der Alkoholisierung zudem eine Blutprobenentnahme

durchgeführt wurde. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden

in Höhe von ca. 2.000EUR. Die Kriminalpolizei Stralsund ermittelt nun

wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des

Verdachts der Trunkenheit im Verkehr.



Im Auftrag



Dirk, Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4514983

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell