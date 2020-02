POL-NB: Brand eines Radladers in 17506 Bandelin, LK VG

PR Wolgast (ots) -



Am 08.02.2020 gegen 15:00 Uhr kam es in Bandelin, an einem Silow zu

einem Brand eines Radladers vom Typ Werklust.

Die vor Ort eingesetzte Feuerwehr löschte den Brand. Personen waren

nicht in Gefahr oder wurden verletzt.



Als Ursache wird ein technischer Defekt angegeben. Der Sachschaden am

Radlader beträgt ca.15 000 Euro.







