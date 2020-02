POL-HRO: Brand eines Carports in Zierow

Wismar (ots) - Am 08.02.2020 gegen 01:55 Uhr kam es zu einem Brand eines

Carports in Zierow (LK Nordwestmecklenburg). Aus bislang unbekannter Ursache

fing ein Carport Feuer, welches auf das angrenzende Einfamilienhaus sowie eine

Garage übergriff und teilweise beschädigte. Der Carport brannte vollständig

nieder. Die eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Zierow, Klütz, Gägelow,

Proseken und Hohenkirchen konnten das Feuer löschen löschen und evakuierten die

vier Hausbewohner, die durch den Brand unverletzt blieben. Das Einfamilienhaus

ist im Erdgeschoss weiterhin bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von mehr als

100.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst Wismar hat den Brandort beschlagnahmt und

ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.



