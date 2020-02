POL-NB: Verkehrsunfall zwischen PKW und LKW mit Personenschaden

PR Malchin (ots) -



Am 08.02.2020 gegen 08:20 Uhr ist es auf der Kreuzung B 104 in 17153

Kölpin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden gekommen.

Der 56-jährige Fahrzeugführer eines PKW Dacia befuhr die Landstraße

aus Kölpin kommend in Richtung Maxfelde. Nach ersten polizeilichen

Ermittlungen kam es beim Überqueren der B 104 zu einem Zusammenstoß

mit einem LKW Iveco, der aus Richtung Stavenhagen in den

Kreuzungsbereich einfuhr. Der 36-jährige LKW Fahrer, der sich

vorfahrtsberechtigt auf der B 104 befand, konnte trotz

Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht mehr

verhindern. An den beteiligten Unfallfahrzeugen entstand ein

Sachschaden von ca.13.000 Euro. Der 56 Jährige erlitt leichte

Verletzungen und kam für weitere medizinische Untersuchungen ins

Krankenhaus Malchin. Für die Verkehrsunfallaufnahme und die Bergung

der Unfallfahrzeuge war kurzzeitig eine Vollsperrung und in der Folge

eine halbseitige Sperrung erforderlich. Die weiteren Ermittlungen zur

Unfallursache hat die Kriminalpolizei übernommen.









