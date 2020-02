POL-NB: Trunkenheitsfahrt auf der B105 zwischen Ribnitz und Damgarten (LK Vorpommern-Rügen)

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am Freitag, den 06.02.2020 gegen 19:15 Uhr konnten die Polizeibeamten

des Polizeireviers Ribnitz-Damgarten eine Trunkenheitsfahrt auf der

B105 zwischen Ribnitz und Damgarten beenden. Vorausgegangen war der

Hinweis eines aufmerksamen Bürgers, welcher einen Pkw VW Polo

bemerkte, welcher auf der B105 zwischen Wiepkenhagen und Tempel mit

40 km/h und in Schlangenlinien fuhr. Während der Überprüfung des

polnischen Fahrzeugführers, welcher seit mehreren Jahren in Graal

Müritz lebt, stellten die Beamten eine Atemalkoholkonzentration von

2,04 Promille fest. Nach der Blutprobenentnahme in der Bodden-Klinik

Ribnitz-Damgarten wurde der Führerschein sichergestellt. Seine

Heimreise musste der Tatverdächtige in einem Taxi fortsetzen. Sein

Fahrzeug verblieb am Anhalteort.



Im Auftrag



PHK D. Ohlert

Polizeiführer vom Dienst,

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4514739

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell