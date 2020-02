POL-NB: Die Polizei bittet um Mithilfe - Sachbeschädigung durch Graffiti an der Friedhofsmauer des jüdischen Friedhofs in Malchow (LK MSE)

Röbel (ots) -



In den Abendstunden des 07.02.2020 wurden durch Streifenbeamte des

Polizeireviers Röbel diverse Schmierereien an der Mauer des jüdischen

Friedhofs in Malchow festgestellt. Die Schmierereien wurden durch

unbekannte Täter in einem Ausmaß von 7m x 0,5m auf die Friedhofsmauer

aufgetragen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

in diesem Zusammenhang um Mithilfe aus der Bevölkerung. Sachdienliche

Hinweise nimmt das Polizeirevier Röbel unter der Telefonnummer

039931-8480, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache

der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



