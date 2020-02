POL-NB: Versuchter Totschlag im Obdachlosenheim

Neubrandenburg (ots) - Heute Morgen soll nach derzeitigen Erkenntnissen ein 21

Jahre alter Syrer einen 37-jährigen Deutschen in einem Obdachlosenheim im

Industrieviertel in Neubrandenburg mit einer Metallstange angegriffen und

verletzt haben. Beide waren zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung Bewohner der

Unterkunft.



Ein deutscher Mitarbeiter der Unterkunft bemerkte die verbale und körperliche

Auseinandersetzung, woraufhin der Tatverdächtige vom Geschädigten abgelassen

habe.



Als die verständigten Beamten am Tatort eintrafen, hatte sich der tatverdächtige

mehrfach polizeibekannte Syrer bereits entfernt. Durch eine gute

Personenbeschreibung konnte er im Zuge der sofortigen Nahbereichsfahndung

ausfindig gemacht werden. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Totschlags

vorläufig festgenommen.



Der angegriffene Deutsche kam für weitere Untersuchungen ins Klinikum.



Die Ermittlungen zu einem möglichen Motiv und den genauen Umständen der heutigen

Tat stehen noch am Anfang. Sie werden durch die Kripo Neubrandenburg geführt.



