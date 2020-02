POL-HWI: Erstmeldung: Gasaustritt in Grevesmühlen

Wismar (ots) - Wegen eines Gaslecks sind in der Mühlenstraße in Grevesmühlen

aktuell die freiwillige Feuerwehr sowie die Polizei im Einsatz.



Derzeit werden die Einwohner einiger Wohnhäuser in der Mühlenstraße evakuiert.

Aus Sicherheitsgründen ist der Bereich weiträumig abgesperrt. Durch die Beamten

des Polizeireviers Grevesmühlen wird der Verkehr entsprechend umgeleitet.



Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen derzeit geschlossen zu halten und

Lüftungsanlagen auszuschalten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon 1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4514251

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell