POL-HRO: 13-jähriger Junge aus Toitenwinkel vermisst - Rostocker Polizei bittet um Mithilfe

Rostock (ots) - Die Rostocker Kriminalpolizei bitte um Mithilfe bei der Suche

nach dem 13-jährigen Lucca Boldt aus Rostock.



Der 13-Jährige wird seit dem 04.02.2020 um 22:00 Uhr vermisst, da er nicht in

seine Betreuungseinrichtung zurückgekehrt ist.



Personenbeschreibung:



- schlanke Gestalt

- Größe: 165 cm

- kurze dunkelblonde Haar

- grau/weiße Adidas-Turnschuhe



Des Weiteren führt Lucca Boldt meistens einen Rucksack mit sich. Da bisherige

Suchmaßnahmen nicht zum Erfolg führten, bittet die Rostocker Polizei um

Mithilfe.



Wer hat Lucca Boldt seit seinem Verschwinden gesehen bzw. kann Angaben zum

derzeitigen Aufenthalt machen?



Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) in Rostock unter der Telefonnummer

0381/4916-1616, jeder andere Polizeidienststelle oder auch die Interwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Christopher Hahn

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3041

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



