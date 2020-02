POL-HWI: Trunkenheit im Verkehr

Wismar (ots) - Gestern Abend, 18:45 Uhr, informierte sich ein Mann bei einer

Streifenwagenbesatzung des Polizeihauptreviers Wismar darüber, ob es erlaubt

sei, alkoholisiert mit einem sog. E-Scooter am Straßenverkehr teilzunehmen. Die

Beamten erklärten ihm, dass das natürlich nicht gestattet wäre. Je nach

Alkoholpegel würde das entweder eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat

darstellen. Der Mann bedankte sich für die Information und verabschiedete sich.

Nur ungefähr eine Stunde später trafen die Beamten im Bereich der Wismarer

Werftstraße erneut auf den Mann. Diesmal war er augenscheinlich recht flott mit

einem E-Scooter unterwegs. Die Polizisten hielten den Mann an und unterzogen ihn

einer Verkehrskontrolle. Dabei stellte sich heraus, dass sein Elektroroller

weder ordnungsgemäß zugelassen noch pflichtversichert war. Darüber hinaus wies

der 38-jährige deutsche Staatsangehörige einen Atemalkohol von 1,65 Promille

auf. Es wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und gegen den Mann ein

Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und

Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



In den frühen Morgenstunden des 07. Februar stellte die Wismarer Polizei zwei

weitere Verkehrsteilnehmer fest, die mit ihren Fahrzeugen unter Alkoholeinfluss

im Stadtgebiet unterwegs waren. So ergab die Kontrolle eines in Schlangenlinie

fahrenden Radlers um 00:50 Uhr in der Rostocker Straße einen Atemalkohol von

über 1,6 Promille. Es folgte eine Blutprobenentnahme. Zirka eine Stunde später,

um 01:40 Uhr, unterzogen Streifenbeamte einen Autofahrer einer Verkehrskontrolle

in Wismar West, der in auffällig rasanter Fahrweise unterwegs war. Da von dem

29-Jährigen Alkoholgeruch ausging und er einen freiwilligen Atemalkoholtest

ablehnte, ordneten die Polizeibeamten auch in diesem Fall eine Blutprobe an.

Gegen die beiden Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden

Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



