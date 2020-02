POL-HST: 22-Jähriger geriet gleich zweimal ins Visier der Beamten

Stralsund (ots) - Gestern Mittag, am 06.02.2020, zogen die Beamten des

Polizeihauptrevieres Stralsund einen 22-jährigen, deutschen Radfahrer aus dem

Verkehr, der unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der junge Mann geriet bereits

am Vortag ins Visier der Beamten.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der aus Stralsund stammende 22-Jährige

gegen 12:45 Uhr den Heinrich-Heine-Ring. Während seiner Fahrt mit dem Rad

telefonierte der Stralsunder, was die Aufmerksamkeit der Stralsunder Beamten auf

ihn lenkte. Die Polizisten stoppten den Radfahrer. Während der Kontrolle ergab

sich für die Beamten der Verdacht, dass der 22-Jährige unter dem Einfluss von

Alkohol stand. Eine Atemalkoholüberprüfung bestätigte diesen Verdacht und ergab

einen Wert von über 2,3 Promille. Daraufhin wurde bei dem Stralsunder eine

Blutprobe im Krankenhaus entnommen. Im Anschluss wurde der 22-Jährige wieder

nach Hause entlassen.



Erst einen Abend zuvor war der bereits polizeibekannte 22-Jährige mit einer

Trunkenheitsfahrt aufgefallen. Gegen 22:00 Uhr machte er durch seine unsichere

Fahrweise auf sich aufmerksam, als er mit seinem Rad im Tribseer Damm unterwegs

war. Eine Atemalkoholkontrolle ergab hier ein Ergebnis von über 1,6 Promille.



Der 22-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt

verantworten. Die Führerscheinstelle wurde ebenfalls über die beiden

Sachverhalte in Kenntnis gesetzt.



