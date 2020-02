POL-NB: Polizeieinsatz aufgrund einer Vermisstensuche in Kratzeburg

Kratzeburg (ots) - Am 06.02.2020 gegen 20:00 Uhr meldete eine Hinweisgeberin

ihren 65-jährigen Ehemann bei der Polizei in Neubrandenburg als vermisst.



Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass sich der

Vermisste mit seinem Ruderboot auf den Käbelicksee bei Kratzeburg begeben hat.

Das Ruderboot des Vermissten wurde zwischenzeitig im Uferbereich nahe der

Anlegestelle mit samt der Angelausrüstung aufgefunden.



Bereits am gestrigen Abend haben die Beamten des Polizeihauptreviers Neustrelitz

mit Unterstützung der Wasserschutzpolizei, der Freiwilligen Feuerwehr sowie der

Rettungshundestaffel nach dem 65-jährigen Neubrandenburger gesucht. Die

Suchmaßnahmen wurden in den späten Abendstunden ergebnislos beendet.



Am heutigen Morgen wurden die Suchmaßnahmen der Polizei wieder aufgenommen und

fortgesetzt. Derzeit befinden sich ein Hubschrauber der Bundespolizei und Kräfte

der Wasserschutzpolizei vor Ort im Einsatz. Die Suchmaßnahmen werden am

Nachmittag zusätzlich durch die Rettungshundestaffel unterstützt.



Bei Vorliegen neuer Erkenntnisse wird unaufgefordert nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4514160

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell