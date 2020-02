POL-HST: Transporter rollt die Straße hinab

Sellin (ots) - Am 06.02.2020 ereignete sich in Sellin ein Verkehrsunfall mit

einem Postzustellerfahrzeug, bei dem hoher Sachschaden entstand, der gegenwärtig

auf etwa 12.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 33-jährige, deutsche Fahrer eines VW

Transporters gegen 13:00 Uhr die Ringstraße und hielt sein Fahrzeug, um die Post

auszutragen. Der von der Insel Rügen stammende Fahrer verließ sein Fahrzeug,

ohne dieses offenbar ausreichend gegen Wegrollen zu sichern. So rollte der

Transporter auf der abschüssigen Straße rückwärts gegen die Begrenzung eines

Grundstücks. Dabei entstanden sowohl am Transporter als auch an dem

Grundstückszaun Sachschaden.



Der Transporter war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt

werden.



