POL-HWI: Fußgänger in Grevesmühlen angefahren

Grevesmühlen (ots) - Heute Morgen wurde ein 49-jähriger Mann in der Lübecker

Straße in Grevesmühlen von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Als die

Beamten des örtlichen Polizeireviers am Unfallort eintrafen wurde der Mann

bereits von einer RTW-Besatzung medizinisch versorgt und anschließend in ein

Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 49-Jährige die

Fahrbahn betreten, offenbar um die Straßenseite zu wechseln, ohne auf den

Verkehr zu achten. Der 39-jährige Fahrer eines VWs, der in Richtung

Karl-Liebknecht-Platz fuhr, konnte sein Auto nicht mehr anhalten und erfasste

den Fußgänger. Am seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000

EUR.



Alle Unfallbeteiligten sind deutsche Staatsangehörige



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon: 03841/203 305

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4513446

OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell