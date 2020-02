POL-NB: Ermittlung in alle Richtungen - Thailänderin weiter vermisst

Stralsund (ots) - Nach wie vor wird die 57-jährige Thailänderin Phoosuk

Düstersiek vermisst. Seit 16.01. fehlt von der Frau offiziell jede Spur. Die

bisherigen Ermittlungen waren umfangreich: Unter anderem wurde die von ihr in

der Stralsunder Sackgasse angemietete Wohnung durchsucht, die Polizei sucht

öffentlich mit Foto und genauer Personenbeschreibung nach ihr (s.

Pressemitteilung vom 24.01.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4501837), es wurden Personen aus

ihrem persönlichen Umfeld befragt sowie Behörden und Kliniken bei der Suche

abgefragt.



Die Ermittler der Kripo Anklam, die den Fall übernommen haben, ermitteln in alle

Richtungen und schließen auch ein Verbrechen nicht aus.



Vergangene Woche waren Beamte mit Suchhunden in der Gegend im Einsatz, in der

sie sich zuletzt aufgehalten haben soll. Außerdem sind gestern und vorgestern

sechs Kräfte der Wasserschutzpolizei im Einsatz gewesen. Sie haben mit einem

Küstenstreifenboot und einem Schlauchboot den Bereich des Strelasund, darunter

auch den Uferbereich am Dänholm, abgesucht.



Heute Mittag werden im Auftrag der Kripo-Beamten Leichenspürhunde bei einer

erneuten Suche durch Bereitschaftspolizisten eingesetzt. Außerdem fliegt derzeit

der Hubschrauber der Landespolizei zu Sichtflügen über Stralsund.



Die Ermittler erhoffen sich zudem Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die

57-Jährige am oder nach dem 16.01. gesehen oder könnte Angaben zu diesem

Sachverhalt machen?



Sachdienliche Hinweise nimmt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V

unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.



