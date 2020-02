POL-ANK: Mehrere Einbrüche in Krien und Gützkow

Anklam (ots) - In Krien und Gützkow ereigneten sich in der vergangenen Nacht

mehrere Einbruchsdiebstähle. So sind unbekannte Täter gewaltsam ins Pfarrhaus in

Krien eingebrochen und nahmen mehrere hundert Euro Bargeld mit. Auch auf eine

Kita in Krien hatten die Einbrecher es abgesehen. Neben dem Sachschaden ist nach

ersten Erkenntnissen kein Stehlschaden entstanden. Der KDD hat vor Ort die

Arbeit aufgenommen. In Gützkow verursachten Einbrecher ebenfalls einen

Sachschaden (etwa 1.000 Euro) als sie in die Büroräume einer Tagespflege

eingedrungen sind. Sie stahlen unter anderem einen Tresor mit Autoschlüsseln,

aber auch technische Geräte und Geld.



In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen,

die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier

Anklam unter 03971 251-2224 bzw. an das Polizeirevier Wolgast unter 03836-2520,

die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber

jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Pressestelle

Katrin Kleedehn

Telefon: 039712513040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4513222

OTS: Polizeiinspektion Anklam



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell