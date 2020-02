POL-HRO: Polizei sucht Unfallbeteiligte nach Zusammenstoß mit einem 3-jährigen Jungen

Rostock (ots) - Am heutigen Morgen gegen kurz vor 08:00 Uhr ereignete sich in

der Kuphalstraße vor der dortigen Kita ein Verkehrsunfall, bei dem ein

3-jähriger Junge verletzt wurde.



Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Junge mit seinem Vater bereits auf der

Fahrbahn als es zur Kollision kam.



Das am Unfall beteiligte Fahrzeug, ein dunkelfarbener 1er BMW, kam aus Richtung

der Hamburger Straße gefahren. Nach Beobachtungen von Unfallzeugen, bemerkte die

Fahrzeugführerin den Zusammenstoß, setzte ihre Fahrt jedoch ungemindert fort.



Die 3-jährige Junge wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren

Behandlung in ein Klinikum gebracht werden.



Die Rostocker Polizei bittet die beteiligte Fahrzeugführerin sich zu melden.



