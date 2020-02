POL-NB: Tatverdächtiger nach versuchtem Diebstahl in Bäckerei ermittelt

Waren (ots) - Bereits am 12.12.2019 versuchte ein unbekannter Täter in den

frühen Abendstunden in einer Bäckerei in der Bahnhofstraße in Waren Bargeld aus

einer Registrierkasse zu stehlen.



Der Tatverdächtige betrat die Bäckerei als sich die Angestellte kurzzeitig aus

dem Verkaufsraum entfernt hatte. Zunächst unbemerkt begab er sich hinter den

Verkaufstresen und versuchte die Kasse zu öffnen, was ihm aber misslang. Als die

Angestellte zurück in den Verkaufsraum kam, erwischte sie den Tatverdächtigen

zwar hinter dem Tresen aber nicht mehr an der Kasse. Sie wies den Mann an, vor

den Tresen zu treten. Nachdem der Mann drei Stücken Kuchen gekauft hatte,

verließ er die Bäckerei. Der versuchte Diebstahl fiel der Angestellten nicht

auf.



Nachdem der Chef von dem ungewöhnlichen Vorfall erfahren hatte, sichtete dieser

die Videoaufnahmen. Er konnte dabei feststellen, dass der Tatverdächtige

versucht hatte die Kasse zu öffnen. Aufgrund des versuchten Diebstahls erfolgte

eine Anzeigenerstattung bei der Polizei.



Im Rahmen der Ermittlungen lagen den Beamten des Polizeihauptreviers Waren

Bilder des unbekannten Tatverdächtigen vor.



Am gestrigen Nachmittag, dem 05.02.2020 befand sich eine Beamtin des PHR Waren

auf dem Heimweg, als sie den Tatverdächtigen im Vorbeifahren wiedererkannte. Sie

informierte telefonisch ihre Kollegen, die sich umgehend auf den Weg machten.

Als der Tatverdächtige den Funkstreifenwagen erblickte, versuchte er sich vor

den Beamten zu verstecken. Den Beamten gelang es trotzdem den Tatverdächtigen in

der Bahnhofstraße in Waren zu stellen. Es handelt sich demnach um einen

31-jährigen Mann russischer Nationalität. Nach erfolgter Beschuldigtenvernehmung

wurde dieser aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.



