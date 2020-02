POL-HRO: Sachbeschädigung durch Graffiti

Schwerin (ots) - Seit dem gestrigen Abend wurden in der Landeshauptstadt

Schwerin an drei verschiedenen Gebäuden großflächige Graffitis festgestellt, die

offensichtlich politischen Hintergrund haben.



Betroffen sind Gebäude, in denen sich Geschäftsräume der FDP bzw. der CDU

befinden. Die unbekannten Täter sprühten mehrere Meter lange Parolen auf die

Fassaden. Die Polizei ermittelt in diesen Fällen wegen Sachbeschädigung.



