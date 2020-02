POL-ANK: Einbruchsdiebstahl in Gegensee

Gegensee (ots) - Gestern Nachmittag (05. Februar 2020) wurde der Polizei ein

Einbruchsdiebstahl gemeldet. Unbekannte Täter sind gewaltsam in ein Wohnhaus in

Gegensee eingebrochen und stahlen elektrisches Werkzeug im Gesamtwert von etwa

2.500 Euro. Auch auf Bargeld hatten die Diebe es abgesehen. Der KDD kam zum

Einsatz und hat Spuren gesichert.



Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Ueckermünde unter 039771-820, die Internetwache der Landespolizei

M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



