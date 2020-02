POL-LWL: Kilometerlange Gülle- Spur auf Straße

Grabow (ots) - Auf einer Länge von rund 10 Kilometern hat ein Traktorgespann am

Mittwochabend bei Grabow eine teils großflächige Güllespur verursacht. Ersten

Erkenntnissen zufolge, soll das Fahrzeuggespann zwischen Wanzlitz und Gorlosen

rund 5.000 Liter Gülle verloren haben. Wie die Polizei nach einem Hinweis

feststellte, war es auf dem Großteil der Strecke zu großflächigen und starken

Verschmutzungen der Fahrbahn gekommen. Die aus dem Güllefass ausgelaufene

Flüssigkeit ergoss sich teilweise bis auf den Randstreifen. Die Polizei konnte

den Verursacher wenig später feststellen. Der Traktorfahrer gab an, nichts von

dem Vorfall bemerkt zu haben. Der betreffende Straßenabschnitt musste über Nacht

durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen

auf der Kreisstraße 49. Wie es zu diesem Vorfall kommen konnte, muss nun geklärt

werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4512830

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell