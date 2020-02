POL-ANK: Polizei stellt betrunkenen E-Scooter-Fahrer in Wolgast

Wolgast (ots) - Gestern Mittag (04.02.2020) hatten zwei Beamte des

Polizeireviers Wolgast während einer Streifenfahrt einen alkoholisierten

E-Scooter-Fahrer in der Dr.-Theodor-Neubauer-Straße festgestellt und einer

Verkehrskontrolle unterzogen. Der 34-jährige deutsche Mann aus der Region fiel

den Polizisten auf, da an dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht

war. Während der Kontrolle bemerkten sie zudem, dass der Mann alkoholisiert war

und führten daraufhin einen Atemalkoholvortest bei ihm durch. Die Prüfung ergab

einen Wert von 1,53 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutprobenentnahme

anordneten. Der Mann muss nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der

Trunkenheit im Straßenverkehr und des Verstoßes gegen das

Pflichtversicherungsgesetz rechnen.



Auch in Mecklenburg-Vorpommern scheint die Fortbewegung per E-Scooter immer

beliebter zu werden. Aus diesem Grund hat die Landespolizei

Mecklenburg-Vorpommern die wichtigsten Fragen und Antworten auf der

Internetseite www.polizei.mvnet.de zur Verfügung gestellt. Weitere Informationen

finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei.mvnet.de/Prävention/Verkehr/E-Scooter/



