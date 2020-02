POL-GÜ: Werkzeuge und S51 aus Garage entwendet

Teterow (ots) - In Jördenstorf wurden der Polizei für die Zeit vom 03.02.2020

bis 05.02.2020 fünf Garagenaufbrüche gemeldet. Unbekannte Täter brachen die

Vorhängeschlösser auf und verschafften sich so Zutritt. Neben einer Simson S51

wurden drei Motorsensen und drei Kettensägen entwendet. Der Stehlschaden wird

mit 3.100 Euro angegeben.



