POL-NB: Ergebnisse der gestrigen Verkehrskontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit Schwerpunkt ´Vorfahrt und Vorrang´

Neubrandenburg (ots) - Am gestrigen Tag haben die themenorientierten

Verkehrskontrollen zum Schwerpunkt ´Vorfahrt und Vorrang´ begonnen. Die

Maßnahmen sind Teil der monatlichen Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´.



Mehr als 100 Beamte kontrollierten landesweit insgesamt 1.147 Fahrzeuge stellten

dabei 331 Vorfahrts- bzw. Vorrangverstöße fest. Die meisten dieser Verstöße

gehen auf das Konto von Autofahrern. Dafür drohen den Fahrzeugführern Bußgelder

in Höhe von bis zu 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg.



Zusätzlich zu den Vorfahrts- bzw. Vorrangverstößen wurden bei den gestrigen

Kontrollen etliche Geschwindigkeitsverstöße sowie Verstöße gegen die Gurtpflicht

festgestellt. Zudem wurden mehrere Handysünder angehalten. In einem Fall stand

ein Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, ein weiterer hatte keine

Fahrerlaubnis.



Das Missachten von Vorfahrts- und Vorrangregelungen zählt seit Jahren zu den

Hauptunfallursachen in unserem Bundesland. Das trifft insbesondere auf die

schweren Verkehrsunfälle mit Getöteten und Schwerverletzten zu. Jeder zweite

Unfall in diesen Kategorien ist auf die Unfallursache Vorfahrt/Vorrang

zurückzuführen.



Die Beamten hatten das Thema ´Vorfahrt´ nicht nur gestern im Blick - die

Kontrollen werden im gesamten Monat Februar fortgeführt.



