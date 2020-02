POL-ANK: Diebstahl eines Ford Mondeo in Eggesin

Ueckermünde (ots) - In der Nacht von gestern zu heute (04.02.2020 bis

05.02.2020) wurde in Eggesin ein im Jahr 2016 erstmals zugelassener schwarzer

Ford Mondeo mit dem amtlichen Kennzeichen VG-MI8613 gestohlen. Es entstand ein

Schaden von etwa 33.000 Euro.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen. Zeugen, die

Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier

Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Anklam

Andrej Krosse

Telefon: 03971 251-3041

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108768/4511951

OTS: Polizeiinspektion Anklam



Original-Content von: Polizeiinspektion Anklam, übermittelt durch news aktuell